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Лучше поздно, чем никогда: Кендалл Дженнер готова извиниться за рекламу Pepsi!
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Лучше поздно, чем никогда: Кендалл Дженнер готова извиниться за рекламу Pepsi! 

Peopletalk 3 сентября 2017
Фото: Peopletalk
В апреле этого года разгорелся скандал в Сети: пользователям не понравилась реклама Pepsi, в которой снялась Кендалл Дженнер (21). По сюжету модель, которая играет саму себя, во время фотосессии на улице замечает проходящий рядом митинг в поддержку равноправия и идет на шум. Там ее встречает суровый полицейский, которого Кендалл успокаивает баночкой Pepsi. Эта сцена воссоздала одну из фотографий протеста Black Lives Matter. Что тут началось! На кампанию и модель тут же посыпалась критика: многие считали, что Pepsi «пытаются нажиться на правах темнокожих людей», а Дженнер и вовсе назвали «бесталанной девчонкой». Рекламу быстро убрали. Все ждали, что Кендалл извинится, но она хранила молчание.
Сестра Кендалл Ким Кардашьян (36) пыталась объяснить молчание сестры: «Мы разговаривали с ней, я говорила: „Ты должна выступить с заявлением“, но Кендалл не хотела выглядеть драматичной — и тем не менее, она все это время вынуждена была через это проходить».
И, наконец, Кендалл нарушила молчание! В трейлере нового сезона шоу «Семейство Кардашьян» Дженнер говорит о рекламе: «Такое чувство, будто моя жизнь закончена». Пока это все, что показали в трейлере, но мы уверены: новый эпизод шоу эту тему развернет-ведь нужно же как-то Кендалл поднимать его рейтинги!
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