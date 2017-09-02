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Сколько зарабатывают красивые армянки в Сети
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Сколько зарабатывают красивые армянки в Сети 

Sputnik Армения 2 сентября 2017
Фото: Sputnik Армения
Рекламодателей, предлагающих заработать пользователям различных соцсетей — огромное количество по всему миру. Такой вид заработка интересен многим девушкам в Instagram, особенно если они — пользователи из США, Европы и России.
Насколько развита эта культура в Армении? Ну, стоит начать с того, что рынок в нашей стране маленький, а аккаунтов с красотками-армянками, которых можно назвать блогерами, не так уж и много.
Еще одна проблема — не каждая модель, актриса, ведущая или более или менее известный блогер задумывается над тем, чтобы использовать свою страницу в коммерческих целях.
Как это выглядит на западе? По традиции привлекательная девушка открывает страницу в Instagram, выкладывает яркие и качественные снимки, оставляет интересную запись. Такие живые и активные аккаунты почти сразу оказываются в центре внимания рекламодателей, модельных агентств и не только.
После долгих поисков в вышеуказанной соцсети раскрученных страничек красивых девушек, мы нашли несколько и решили в качестве эксперимента узнать — готовы ли они разместить рекламу у себя на страничке.
Выяснилось, что красотки-армянки в основном предпочитают размещать на своей персональной странице рекламу украшений (особенно серебряных, от отечественного производителя).
В результате переписки мы узнали: в среднем за 100 долларов красивые армянки разместят рекламный пост на своей странице. Это может быть их фото в нарядах от известного армянского бренда, украшения (на себе или просто само изделие), фото/видео, сделанное в салоне красоты.
Популярные западные блогеры в Instagram зарабатывают в среднем около 300 долларов за пост. В большей степени их заработок зависит от количества подписчиков. Например, блогеры с числом фоловеров от 100 000 могут рассчитывать на 800 долларов за пост, а те, у кого аудитория меньше 1000 человек — в лучшем случае на 100 долларов.
А вот в Армении рекламодатели ведут себя пассивно. По неофициальным оценкам, подвижек в этом вопросе можно будет ожидать в течение ближайших 1-1,5 года.
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