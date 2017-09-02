Гуляем всем «МИРом»: телеканал приглашает друзей на юбилей

25 лет полет нормальный! Телерадиокомпания «Мир» проводит рекламную кампанию, посвященную юбилею — четверть века в эфире.

Билборды можно увидеть не только в Москве, но и во многих других городах, среди них — Екатеринбург, Сочи, Казань и Симферополь. Также информацию о телеканале можно будет найти в журналах на борту крупнейших российских авиакомпаний. Интервью с ведущими, рассказ о новых проектах и много другое.

Лицом рекламной кампании стала телеведущая Илона Линарт. Пользователи соцсетей наверняка помнят и второго участника фотосессии — черного лабрадора, героя популярного видеоролика.

Попробовать себя в роли ведущего смогут все гости нашего фестиваля. 9 сентября в День города Москвы в парке Красная Пресня гостей ждут известные исполнители, презентации новых проектов, фотовыставка, кино под открытым небом и многое другое. Приходите! Вход свободный!