Сотрудник Google X снялся для Yves Saint Laurent

Последние новости из мира моды взбудоражили сегодня все AI community (сообщество по искусственному интеллекту). На снимках рекламной компании в поддержку нового аромата Y от Yves Saint Laurent снялся представитель AI-сообщества Александр Робикет. В 30-ти секундном рекламном ролике Александр катается на мотоцикле, разрабатывает код и проводит успешное публичное выступление. Известный модный дом и слоган подобрал, вполне удовлетворяющий интересам и взглядам представителей интеллектуального сообщества, «Everything starts with a why» — «Всё начинается с „почему“ (»Why» — «почему» и «Y» — название аромата являются омофонами). «Я думаю, что мы является свидетелями того, как AI-сообщество всё глубже осваивает наше культурное пространство», — прокомментировал ситуацию профессор технологического института Джорджии Марк Редл, работающий с искусственным интеллектом. Александр Робикет не единственный участник новой кампании. Вместе с ним участие в съемках приняли рэпер Лойл Карнер и скульптор Дэвид Финн.