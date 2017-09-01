Сенатор Калашников поддержал идею запрета рекламы безалкогольного пива 

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В Совете Федерации (СФ) поддерживают запрет на рекламу на телевидении безалкогольного пива — по мнению первого замглавы экономического комитета СФ Сергея Калашникова, она является завуалированной рекламой «настоящего» пива.
Ранее в Госдуме заявили о необходимости разработки соответствующего законопроекта.
"Я бы дал положительную оценку этой инициативе. Независимо от того, алкогольное это или безалкогольное пиво, оно в любом случае пропагандирует употребление пива", — сказал Калашников РИА Новости в пятницу.
Сенатор полагает, что запрет такой рекламы «ничего плохого бы не дал». Он подчеркнул, что в итоге идет «завуалированная реклама настоящего пива».