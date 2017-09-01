Сенатор Калашников поддержал идею запрета рекламы безалкогольного пива

Ранее в Госдуме заявили о необходимости разработки соответствующего законопроекта.

"Я бы дал положительную оценку этой инициативе. Независимо от того, алкогольное это или безалкогольное пиво, оно в любом случае пропагандирует употребление пива", — сказал Калашников РИА Новости в пятницу.

Сенатор полагает, что запрет такой рекламы «ничего плохого бы не дал». Он подчеркнул, что в итоге идет «завуалированная реклама настоящего пива».