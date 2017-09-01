«Роскомнадзор не видит проблемы — увидит Минкомсвязи»: как Милонов будет бороться с «рекламой для взрослых» на YouTube

Виталий Милонов возмущен реакцией Роскомнадзора , относительно объявлений «неподобающего характера» на YouTube. В ведомстве не увидели «ничего страшного» в рекламе средства для потенции при просмотре «Свинки Пеппы», утверждает депутат. Парламентарий пригрозил, что уже «составляет списки», чтобы передать дело «силовикам». Почему у Милонова всплывает такая реклама и как он планирует с ней бороться — в материале «360».

Фото: скриншот: Facebook / Виталий Милонов

Депутат Госдумы Виталий Милонов остался недоволен решением Роскомнадзора, относительно объявлений «неподобающего содержания» на YouTube. Возмущение парламентария вызвала реклама от Google , которая появилась при просмотре на видеохостинге детского мультика. В ней предлагают улучшить потенцию с помощью «одной капли» препарата. В подтверждение своих слов депутат опубликовал в Facebook скриншот экрана компьютера.

По словам Милонова, в Роскомнадзоре в такой рекламе не увидели «ничего страшного». «Слишком много либералов засело в ведомстве. Слишком много врагов Родины. Составляем списки, готовимся», — обратился депутат к Роскомнадзору. По его словам, дело будет передано «силовикам».

«Ты ставишь «Свинку Пеппу», а на YouTube такая вещь всплывает»

«Это не контекстная реклама, а реклама на YouTube, которая высвечивается на Смарт ТВ», — пояснил Милонов в интервью «360». Парламентарий утверждает, что жалобы на неподобающие объявления при просмотре роликов на видеохостинге ему приходят со всей страны. Скриншот со «Свинкой пеппой» тоже сделан не им — его прислали обеспокоенные родители, которых «нельзя заподозрить в подобных запросах».

Если Роскомнадзор не видит в этом проблемы, то Минкомсвязи пусть увидит. Это не последняя инстанция, это недопустимо. Ты ставишь «Свинку Пеппу» на телевизоре, а в You Tube такая вещь всплывает… К сожалению, у нас незаконная реклама спокойно процветает в интернете. YouTube нужно зарабатывать деньги, но нужны правила. Ведь я думаю, что если им поставить условия, то они будут соблюдать законодательство Российской Федерации

— Виталий Милонов.

Важна любая реклама

Для компаний, которые организуют вещание, важна любая реклама, рассказал «360» генеральный директор «TelecomDaily» Денис Кусков . Рынок ОТТ в России сейчас убыточен, поэтому они готовы транслировать даже объявления, предназначенные для более возрастной категории. «Компаниям нужно более тщательно подбирать рекламу. В случае нарушений нужно стараться перекраивать сетку вещания и при просмотре мультфильмов направлять рекламу соответствующего возраста», — пояснил Кусков.

Подобная реклама просматривается не только на YouTube, но и в других онлайн-кинотеатрах, поэтому эта проблема не является единичной. С одной стороны, есть возможность того, что такие запросы смотрели ранее. С другой стороны, это (реклама — прим.) может всплыть и по независящим причинам. В онлайн-кинотеатрах избавиться от такой рекламы можно с помощью платной подписки. В случае с YouTube, если я не ошибаюсь, нет возможности убрать рекламу

— Денис Кусков.