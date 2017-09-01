Реклама безалкогольного пива увеличивает продажи алкогольного — эксперт

В России могут ввести запрет на рекламу безалкогольного пива. Соответствующий законопроект в ближайшее время будет внесен в Госдуму

Как сказывается реклама пива сказывается на потреблении, в эфире радиостанции «Москва FM» рассказал директор Московского научно-практического центра наркологии Евгений Брюн

"Любая реклама — двигатель торговли и увеличения продаж. Рекламщики всегда используют технологии психологического давления и манипулирования. Есть реклама — есть повышение продаж. Причем в случае с безалкогольным пивом понятно, что растут продажи не только безалкогольного пива, но и обычного. Подсознательно все это связано с определенным классом напитка", — пояснил он.

[АУДИОВРЕЗКА] [/АУДИОВРЕЗКА] Сейчас напиток не попадает под закон о рекламе и производители используют эту лазейку для продвижения алкогольного аналога. В случае одобрения новые правила вступят в силу не раньше 2019 года, поскольку на время проведения чемпионата мира по футболу запрет на рекламу пива будет снят.