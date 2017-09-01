В Орле УФАС посчитало непристойной афишу концерта

УФАС по Орловской области состоялось заседание экспертного совета, на котором рассмотрели афишу концерта «Рыбкин и Громов». Первым на нее обратил внимание один из жителей города. Он посчитал непристойными и оскорбительными образы женских тел, созданные с помощью компьютерной графики, и подал в июле жалобу антимонопольщикам.

УФАС разместило на своем сайте опрос и привлекло к оценкам общественность. В это время спорная афиша была на баннерах и висела на остановках общественного транспорта. В конце августа картинка признана противоречащей требованиям закона «О рекламе». Кстати, концерт прошел еще 29 июля.