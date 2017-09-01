Реклама безалкогольного пива должна быть запрещена

Рекламирование безалкогольного пива — это хитрая уловка производителей и рекламщиков. Об этом « Парламентской газете » заявила член Комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина , комментируя сообщение о возможно скором внесении в Госдуму законопроекта, запрещающего рекламу безалкогольного пива.

«Сейчас реклама безалкогольного пива разрешена. Но этот пробел в законодательстве необходимо как можно скорее ликвидировать. Ведь всем прекрасно понятно, что в рекламе безалкогольного пива внешний вид напитка, логотип производителя и прочие сопутствующие элементы ничем не отличаются от настоящего алкогольного напитка», — заявила Соломатина.

По словам депутата, россиянам рекламируют алкоголь, прикрывая это хитрой ширмой. Парламентарий добавила, что решительно против рекламы безалкогольного пива.

«Эта реклама нацелена в основном на молодёжь. Расчёт производителей пива прост: попробовав безалкогольного пива, молодые люди потянутся и к напитку с градусами. Поэтому этой вредной и хитрой рекламе пивных королей в нашей стране давно пора положить конец», — заключила Соломатина.