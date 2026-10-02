СМИ: ЕС и Британия с США не договорились по запасам дизеля

Экстренные переговоры представителей Евросоюза и Великобритании по требованию США задействовать чрезвычайные запасы дизельного топлива завершились без принятия решения. Об этом сообщает газета Times со ссылкой на дипломатические источники.

По данным издания, в переговорах участвовали министры энергетики Великобритании и стран ЕС. Один из источников заявил, что европейские государства не намерены соглашаться с требованиями Вашингтона. Другой сообщил, что ряд стран готов продолжить обсуждение с США и не исключил проведения новой встречи уже в пятницу.

Как пишет Times, европейские чиновники опасаются, что согласие на использование запасов может оставить регион в уязвимом положении зимой в случае обострения ситуации в Персидском заливе. В частности, они допускают перебои с поставками топлива из Саудовской Аравии из-за возможных атак со стороны движения «Ансар Алла» (хуситы).

При этом, по информации газеты, европейские чиновники также обеспокоены возможным решением США ограничить экспорт дизельного топлива. По их оценке, это способно создать дополнительные трудности для пополнения запасов в Европе.

В середине сентября газета The Wall Street Journal писала, что глобальный топливный кризис уже начался. К нему, как отметило издание, привело длительное закрытие Ормузского пролива. Ситуацию также усугубила и атака на нефтепровод «Восток — Запад» в Саудовской Аравии, которая привела к приостановке его работы. Как будет развиваться ситуация на рынке топлива дальше — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт усомнился, что Вашингтон решится запретить экспорт дизельного топлива.