Северная Корея набросилась с обвинениями на США

Северная Корея считает, что ядерная стратегия США спровоцирует новую гонку вооружений.

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Об этом сообщает Bloomberg.

«Новая ядерная доктрина США представляет собой серьезный и опасный фактор, поскольку она разрушает ядерный баланс в мире, обостряет гонку ядерных вооружений и приближает глобальную обстановку в сфере безопасности к грани ядерной войны», — говорится в заявлении северокорейского Министерства иностранных дел.

КНДР также осудила запланированные на лето военные учения США и Южной Кореи и поклялась воспользоваться своим правом на самооборону. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что страна не потерпит серьезной конфронтационной ситуации, создаваемой враждебными государствами.

Ранее стало известно, что войска США и Южной Кореи проведут свои ежегодные учения на следующей неделе, чтобы укрепить готовность противостоять угрозам со стороны Северной Кореи, учитывая ее опыт в боях с Вооруженными силами Украины. Учения «Ulchi Freedom Shield» начнутся в следующий понедельник и продлятся 11 дней.