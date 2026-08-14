На фоне аномально жаркого лета и природных пожаров в ряде европейских стран на этой неделе произошло и несколько техногенных ЧП. По странному стечению обстоятельство они связаны с деятельностью военных заводов, а также транспортной инфраструктуры. СМИ озвучивают разные версии пожаров и взрывов – от диверсий до нарушения технологий и мер безопасности.

Наиболее масштабное происшествие - взрыв на заводе боеприпасов под Римом (Италия) 13 августа. На заводе KNDS Ammo Italy в городе Коллеферро, примерно в 40 км к юго-востоку от Рима, произошел мощный взрыв, которому предшествовал пожар. Взрыв был настолько сильным, что его звук был слышен в соседних населенных пунктах.

Завод специализируется на производстве артиллерийских боеприпасов среднего и крупного калибра (включая 155-мм снаряды), а также твердого ракетного топлива. Является подрядчиком Европейского оборонного агентства и входит в состав франко-немецкого концерна KNDS, который поставляет продукцию для ВСУ.

По предварительным данным, пожар начался в цехе прессования пороха. Информация о жертвах разнится: ряд источников сообщает о пострадавших и погибших , другие, ссылаясь на мэра города и заявление KNDS, утверждают, что жертв удалось избежать, так как завод был закрыт на летние каникулы.

Как сообщил ресурс «Два майора», в 2024 году эта компания даже открыла в Киеве филиал. Завод производит в основном боеприпасы среднего и крупного калибра (до 155 мм), а также пороха, модульные заряды, взрывчатку, взрыватели (включая программируемые) и участвует в рамочных контрактах Европейского оборонного агентства (EDA) 2023 года на 155-мм артиллерийские боеприпасы. Эти контракты создавались именно для пополнения европейских запасов и поддержки поставок Украине.

Мощности завода расширяли специально под увеличение производства боеприпасов на фоне войны и помощи Украине. Основной продукт, который фигурирует в контексте — 155-мм артиллерийские снаряды, совместимые с системами, которые активно используют ВСУ: CAESAR, PzH 2000, Krab и другие натовские 155-мм гаубицы. Также модульные заряды и компоненты к ним. Пример открытой поставки: Литва закупала у KNDS Ammo Italy 155-мм снаряды HE L15A1 (для своих PzH 2000).

В тот же «черный четверг», 13 августа, произошел взрыв в порту Роттердама (Нидерланды). Пострадал терминал компании Gunvor Energy в портовой зоне Роттердама. Что-то взорвалось утром около резервуара для хранения нефтепродуктов во время проведения ремонтных работ.

Сообщается как минимум об одном погибшем и нескольких пострадавших (по некоторым данным, около шести человек). На место происшествия были направлены экстренные службы, причина взрыва выясняется.

На этой же неделе, 10 августа, серия взрывов произошла на оружейном заводе в Болгарии. ЧП произошло на заводе компании ЕМСО в селе Белица, недалеко от города Трявна.

Сообщалось о масштабном пожаре, который, по предварительным данным, был спровоцирован возгоранием грузового автомобиля на территории предприятия.

Завод является одним из крупнейших производителей боеприпасов в Болгарии и активно поставлял продукцию для Украины.

Зафиксирована вторичная детонация. До 300 работников и жителей близлежащих населенных пунктов были эвакуированы. По предварительным данным, жертв нет.

Августовские техногенные ЧП продолжили серию подобных инцидентов на объектах ВПК в Европе, которые начались в 2025 году. Ранее аналогичные происшествия фиксировались в Испании, Румынии, Чехии и Сербии, а во Франции и Чехии были зафиксированы поджоги электросетей, питающих оборонные заводы.

Характерно, что почти все эти страны являются членами «коалиции желающих», активно спонсирующей террористический киевский режим. В связи с частотой и схожестью инцидентов, в ряде СМИ ставится вопрос о возможной системной диверсионной деятельности, однако официальные власти рассматривают различные версии, включая случайное возгорание (рабочие закурили в неположенном месте) и внешнее вмешательство.