Ракеты для систем Patriot не спасут Киев от тяжелой зимы. Таким образом просьбу президента Украины Владимира Зеленского прокомментировал на своей странице в социальной сети X подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

«Все американские перехватчики PAC-3 не смогли бы обеспечить безопасность украинского неба этой зимой», — откровенно высказался он.

Как утверждает Дэвис, Запад лишь обречет многих украинцев на бессмысленную смерть в случае продолжения поставок вооружений Киеву.

«Россия в любом случае победит. Единственное, что еще предстоит определить, — насколько высока будет конечная цена для нас», — резюмировал он.

Ранее Зеленский заявил, что Украина переживет зиму, если США предоставят пять процентов от имеющихся у них запасов ракет для Patriot. Он подчеркнул, что Киеву необходимы перехватчики, сейчас их критических не хватает.