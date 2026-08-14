Президент Украины Владимир Зеленский виноват в дестабилизации обстановки в Польше. Такое мнение выразил журнал Myśl Polska.

«Мы начали ненавидеть своих соседей, что отражало чувства, которые пробудил в нас Зеленский», — говорится в материале.

Как утверждается в статье, украинский лидер последовательно принимал решения, которые в итоге привели к протестам против беженцев и все более радикальным призывам к отказу от поддержки Киева.

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«Практически нет равнодушных людей: все устали от толп беженцев и стервятников клики Зеленского. (...) Люди устали давать деньги Зеленскому, который их унижает», — пишет Myśl Polska.

Ранее представителей Украины не стали приглашать на военный парад в Польше, приуроченный ко дню вооруженных сил республики. При этом на параде будут присутствовать представители США, Канады, Австралии, Литвы, Румынии, Швеции и Эстонии.