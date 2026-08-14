Politico: В Киеве никто не хочет занимать пост посла в США
Владимир Зеленский испытывает трудности с поиском нового дипломатического представителя в Вашингтоне, поскольку украинские политики отказываются от этой сложной должности, пишут американские СМИ.
После увольнения Ольги Стефанишиной с поста посла Украины в США в начале августа Киев столкнулся с кадровым дефицитом. Никто не хочет браться за эту работу, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.
Источники утверждают, что потенциальные кандидаты не обладают нужным влиянием для взаимодействия с администрацией президента США Дональда Трампа.
В мольбе Зеленского к Трампу увидели подвох
Депутат Верховной рады Иванна Климпуш-Цинцадзе пояснила, что люди с подходящими навыками сомневаются в возможности нормальной работы, если они не входят в узкий круг президента.
Однако в самом ближнем окружении подходящих кандидатур нет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа Зеленский уволил Стефанишину с должности посла в Вашингтоне.
Вскоре Национальное антикоррупционное бюро Украины выдвинуло против нее новые обвинения в коррупции.
До этого дипломат решила завершить карьеру из-за нераскрытых личных обстоятельств.