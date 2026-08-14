Финляндия перекрыла небо и воду в Финском заливе

Вооружённые силы Финляндии с сегодняшней ночи ограничили использование воздушного и морского пространства в восточной части Финского залива. Как сообщили в оборонном ведомстве страны, запреты вступили в силу с 04:00 по московскому времени.

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Ограничения носят временный характер и касаются как авиации, так и плавания судов в указанном районе. Информация об этом появилась на официальной странице финского военного ведомства в соцсети X. В публикации уточняется, что речь идёт именно о восточном секторе акватории.

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Детали режима работы транспорта в зоне ограничений в сообщении не раскрываются. О сроках действия запретов в ВС Финляндии также не сообщили. На данный момент не уточняется, с чем именно связаны введённые меры.