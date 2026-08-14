Наркотическая зависимость Владимира Зеленского является подтвержденным фактом. Об этом заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

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По его словам, это было известно еще со времен его выступлений в Москве в составе команд «Запорожье — Кривой Рог — Транзит» и «95-й квартал».

«И уже есть подтвержденные факты, что он лечился», — сказал собеседник агентства.

В мольбе Зеленского к Трампу увидели подвох

Ранее бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в ответ на вопрос о возможных проблемах с наркотиками своего экс-начальника заявила, что он после похода в уборную перед интервью выходил «другим человеком», был полон энергии. При этом лично Мендель не видела, как Зеленский принимал запрещенные вещества. На возможную наркозависимость Зеленского также намекала супруга нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаила Драпатого Юлия.