В мольбе Зеленского к Трампу увидели подвох

Президент Украины Владимир Зеленский хочет обвинить американского лидера Дональда Трампа в своих провалах. Об этом сообщила бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель на своей странице в социальной сети X.

«Сегодня Зеленский публично заявляет, что Украина сможет защитить свое воздушное пространство от российских ракет всего лишь 10 процентами американских запасов — то есть 75–85 ракет», — заявила она.

По мнению Мендель, просьба главы Украины — не что иное, как попытка переложить ответственность за грядущую гуманитарную катастрофу на американского коллегу.

В ЕС высмеяли просьбу Зеленского дать ракеты

Как утверждает Мендель, того числа ракет для перехватчиков, которое назвал Зеленский, хватит лишь на защиту его резиденции, а не на критически важную инфраструктуру государства. Она назвала обращение украинского президента пиар-акцией по перекладыванию виды, а не подлинной попыткой защитить граждан страны.

Ранее Зеленский заявил, что умолял Трампа помочь с ракетами для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Политик также признался, что у Украины нет и пяти процентов нужного количества ракет, выразив надежду на достижение соглашения.