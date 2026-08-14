Axios узнал о планах Трампа на связку Вэнс-Рубио на выборах 2028 года

Портал Axios со ссылкой на информированные источники раскрыл закулисные планы в Республиканской партии. Несмотря на активное обсуждение в СМИ возможного тандема, госсекретарь Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс пока не проводили предметных переговоров о президентской кампании.

Тем не менее, по данным издания, Дональд Трамп намерен поддержать выдвижение Вэнса при условии, что тот выберет Рубио своим напарником. Сам Трамп в начале августа уклончиво ответил на вопрос о преемнике.

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Он заявил, что ценит Вэнса, но говорить об этом преждевременно. Популярность Рубио внутри партии заметно выросла, в том числе благодаря вирусным мемам, которые Белый дом запускал в честь дня рождения дипломата.

Ранее сообщалось, что Рубио готов отойти в сторону, если Вэнс решит участвовать в праймериз. По конституции Трамп не может баллотироваться в третий раз.