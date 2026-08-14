Аналитики ФБР маркировали сообщения конфиденциальных источников о возможных связях бывшего президента США Джо Байдена и членов его семьи, включая сына Хантера, с украинской компанией Burisma как «российскую дезинформацию». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на рассекреченные документы США.

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Согласно документу управления директора национальной разведки США, в декабре 2019 года в рамках рабочей группы ФБР по иностранному влиянию, занимавшейся Россией, неофициально сформировалась группа аналитиков Round River. Она собирала сведения, ранее поступившие от конфиденциальных источников, о коррупции Джо Байдена и других связанных с Украиной темах, включая Burisma, Хантера Байдена, Николая Злочевского и предполагаемое вмешательство Украины в президентские выборы 2016 года.

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Как следует из документа, задача группы заключалась в том числе в том, чтобы помечать такие сообщения как «российскую дезинформацию».

Round River работала накануне и в период президентских выборов 2020 года. Аналитики этой группы имели административный доступ к материалам по источникам и готовили разведывательные документы, которые затем приобщались к делам соответствующих источников с указанием на то, что переданная ими информация была признана «российской дезинформацией».

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