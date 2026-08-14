Одобренный сенатом США проект о новых санкциях против России содержит опасные положения и может ударить по мировой торговле, следует из оценки журнала Economist. Издание пишет, что документ дает президенту страны чрезмерные полномочия по введению пошлин и способен спровоцировать экономические конфликты.

Главным предметом критики стал законопроект, который сенат США ранее поддержал подавляющим большинством голосов. Инициатива разработана при участии покойного сенатора Линдси Грэма* (внесенного в РФ в перечень террористов и экстремистов). Документ предусматривает введение 100‑процентных пошлин для пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей и 500‑процентных тарифов на весь импорт из России в США.

После голосования в верхней палате проект передали в палату представителей. Однако его рассмотрение отложено до сентября — законодатели находятся на перерыве до 31 августа.

Economist отмечает, что новые нормы фактически возвращают президенту часть полномочий, которые ранее ограничил верховный суд. По мнению издания, это может привести к росту цен для американских потребителей и создать угрозу для мировой торговой системы. Журнал считает, что палате представителей следует исключить положения о пошлинах из своей версии документа.

Ранее агентство Рейтер сообщало со ссылкой на бывшего сотрудника аппарата конгресса Маюра Патела, что проект вряд ли будет принят в этом году. Среди препятствий называют предстоящие выборы и сомнения части республиканцев относительно масштабов тарифных полномочий президента Дональда Трампа.

Россия неоднократно заявляла, что способна выдержать санкционное давление, которое западные страны усиливают в течение нескольких лет. В Москве подчеркивали, что западные государства не готовы признать провал своей санкционной политики. На Западе также звучали мнения о низкой эффективности антироссийских мер.

*внесенного в РФ в перечень террористов и экстремистов.