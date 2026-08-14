США пообещали Ирану беспрецедентную экономическую изоляцию

Министр финансов США Скотт Бессент в интервью каналу Newsmax сделал грозное заявление относительно политики в отношении Тегерана. Он призвал мир следить за новостями, поскольку уже на следующей неделе Вашингтон объявит о новых беспрецедентных шагах.

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По его словам, история еще не знала столь мощных финансовых инструментов изоляции. Планируется сочетание тотального экономического давления с продолжающейся военно-морской блокадой Ормузского пролива.

Обострение ситуации началось после того, как президент Трамп объявил о прекращении действия июньского перемирия и отдал приказ о нанесении авиаударов по иранским объектам. В Пентагоне объяснили эти действия необходимостью защиты гражданского судоходства.

Тегеран, в свою очередь, пока официально не прокомментировал анонсированные санкции, однако ранее неоднократно обещал жесткий ответ на любые враждебные действия.