Экс-помощник Кучмы возмутился предложением Украины к России

Руководство Украины виновно в сложившейся ситуации с портовой инфраструктурой и отсутствием экспорта. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин.

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«Сейчас стали предлагать, вроде как: давайте прекратим обстрел судов в Черном море. А когда начинали это все делать, не думали, нет?» — возмутился он.

Проблемы с экспортом приведут к краху всех производственных мощностей государства, включая металлургическую и горную промышленность, предрек Соскин.

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«Доигрались: погибнет все сельское хозяйство. Погибнут все: мелкие, средние, потом и большие хозяйства погибнут», — заключил он.

Ранее стало известно, что Украина предложила России взаимно прекратить удары по объектам в Черном море. Уточняется, что предложение о приостановке атак было передано Киевом через третью сторону. По информации журналистов, Украина до сих пор ждет ответа.