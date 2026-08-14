Европейский союз должен осознать бесперспективность дальнейшей поддержки Киева и перейти к мирным переговорам. С таким призывом выступил депутат Европарламента от Германии Михаэль фон дер Шуленбург в статье для Berliner Zeitung.

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По словам политика, Украина рискует превратиться в разрушенную и обезлюдевшую страну, что должно вызывать серьезную тревогу у европейских столиц. Он подчеркнул, что страны ЕС обязаны честно ответить себе на вопрос, оправдано ли продолжение конфликта, который они активно поддерживают.

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Фон дер Шуленбург также предупредил, что иллюзии о быстрых победах и «чудодейственном оружии» лишь наносят вред самой Украине. Очевидная неспособность Киева добиться перелома, даже используя удары беспилотниками, должна, по его мнению, охладить воинственные настроения внутри НАТО.

В Москве неоднократно заявляли, что западные поставки оружия и финансовая поддержка киевского режима являются прямым вовлечением в конфликт. Президент России Владимир Путин указывал, что подобные действия разрушают международную безопасность и подрывают систему глобальных отношений.

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