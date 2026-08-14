Украину предупредили о катастрофе из-за блокады портов

Украина рискует столкнуться с катастрофическими потерями в сельском хозяйстве из-за проблем с портовой логистикой. Об этом сообщает Reuters.

Утверждается, что, несмотря на хороший урожай, украинские фермеры не могут продать свою продукцию и получить необходимые для посевных работ в следующем году доходы. Директор сельскохозяйственного предприятия в Харьковской области Феликс Федоров назвал сложившуюся ситуацию «настоящей катастрофой».

Как пишет агентство, правительство Украины не может предпринять необходимые для стабилизации ситуации меры.

«Сельское хозяйство составляет почти 60 процентов экспортных доходов Украины, и блокада усиливает давление на и без того хрупкую экономику военного времени», — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что трудности с вывозом украинского зерна через Черное море могут создать серьезные проблемы для продовольственных рынков бедных и развивающихся стран. На долю страны приходится порядка 6 процентов мировых поставок пшеницы и около 11 процентов экспорта кукурузы.