Белый дом объявил торговую войну производителям дронов по всему миру

Белый дом объявил о новых протекционистских мерах, призванных защитить американскую промышленность. Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий введение адвалорных пошлин в размере 100 процентов на определенные категории БПЛА и комплектующие к ним.

В заявлении администрации говорится, что данное решение продиктовано необходимостью укрепления национальной безопасности и стимулирования внутреннего производства.

Новые тарифы фактически удвоят стоимость иностранных дронов, делая их неконкурентоспособными на американском рынке. Эксперты ожидают, что эта мера окажет серьезное давление на зарубежных поставщиков.

Это может привести к перебоям в цепочках поставок, особенно в отношении комплектующих, которые не имеют местных аналогов. Конкретный перечень подпадающих под ограничения товаров будет опубликован дополнительно.

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