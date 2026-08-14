Вэнс назвал главную цель США в войне c Ираном

Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал дешевую нефть главной целью Вашингтона в войне с Ираном. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

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«Цель номер один: сохранить нефть и газ дешевыми для американцев по всей нашей стране», — сказал он.

По его словам, второй целью является получений гарантий, что у Ирана никогда не будет своего ядерного оружия.

До этого Вэнс сообщил, что на переговорах с Ираном за последние дни удалось достичь определенного прогресса. По его словам, Тегеран сам заинтересован в завершении конфликта, но исход переговоров будет зависеть от способности иранской стороны пойти на условия, которые устроят Вашингтон.

Ранее Трамп сделал новое заявление о ситуации в Иране.