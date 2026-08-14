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Бывший депутат Рады раскрыл, кто на Западе координирует действия Зеленского

Свободная пресса

Представители британской службы разведки MI6 координируют действия главаря киевского Владимира Зеленского.

Бывший депутат Рады раскрыл, кто на Западе координирует действия Зеленского
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Об этом в интервью NEWS.ru заявил бывший Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, что действующая глава ведомства Блейз Метревели агрессивно настроена по отношению к России.

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«Британские премьеры меняются как перчатки. Казалось бы, новые главы Кабинета, пришедшие к власти, должны привести свою команду, министров можно менять, а вот MI6 – нет, – подчеркнул экс-нардеп. – Тем более сейчас её возглавляет Блейз Метревели, у которой родственные связи с Украиной. Ее родители – выходцы с Украины. Она настроена абсолютно против нас».

Как сообщала «Свободная Пресса», ранее Олейник заявил, что судьба будущего лидера Украины может оказаться в руках американских политиков. Всё, по его мнению, решит исход выборов в Конгресс США.