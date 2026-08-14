Представители британской службы разведки MI6 координируют действия главаря киевского Владимира Зеленского.

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Об этом в интервью NEWS.ru заявил бывший Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, что действующая глава ведомства Блейз Метревели агрессивно настроена по отношению к России.

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«Британские премьеры меняются как перчатки. Казалось бы, новые главы Кабинета, пришедшие к власти, должны привести свою команду, министров можно менять, а вот MI6 – нет, – подчеркнул экс-нардеп. – Тем более сейчас её возглавляет Блейз Метревели, у которой родственные связи с Украиной. Ее родители – выходцы с Украины. Она настроена абсолютно против нас».

Как сообщала «Свободная Пресса», ранее Олейник заявил, что судьба будущего лидера Украины может оказаться в руках американских политиков. Всё, по его мнению, решит исход выборов в Конгресс США.