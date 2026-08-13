Во Франции вскрылась крупная утечка после атаки хакеров

Во Франции произошла крупная утечка персональной информации после кибератаки на сервис, связанный с Национальным агентством общественного здравоохранения Santé publique France.

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По данным franceinfo, злоумышленники атаковали платформу Moncoupon, которая используется для заказа информационных материалов в рамках профилактических кампаний ведомства.

В результате инцидента могли быть скомпрометированы данные почти 80 тысяч пользователей. Речь идет об адресах электронной почты, номерах телефонов и почтовых адресах, которые указывались для доставки заказанных материалов.

В Santé publique France подчеркнули, что медицинская информация пользователей в результате атаки не пострадала.

Сейчас специалисты агентства занимаются восстановлением работы сервиса и доступа к платформе.