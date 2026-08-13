Сотни человек обратились к врачам в одной стране после солнечного затмения

В Испании свыше 500 человек обратились за медицинской помощью после наблюдения за солнечным затмением, пишет газета El Mundo.

Медицинские учреждения ряда автономных сообществ сообщают, что горожане обращаются в клиники с жалобами на боль в глазах, панические состояния, ухудшение зрения, обмороки, легкие травмы, отметили журналисты.

Авторы статьи уточнили, что в общей сложности, зафиксировано 511 случаев обращения за медицинской помощью. По их данным, самым тяжелым случаем оказалась травма лодыжки у 72-летней женщины в Лас-Касильяс (Авила).

На первом месте по обращениям — Каталония (115), за ней следуют Мадрид (101), Страна Басков (58), Андалусия (44), Мурсия (32) и Арагон (30).

Далее идут Валенсийское сообщество и Риоха — по 20 инцидентов, затем Галисия (19), Астурия (18), Кастилия-Ла-Манча (18), Балеарские острова (16), Кастилия и Леон (10), Наварра (7), Эстремадура (3).

Министр по чрезвычайным ситуациям и внутренним делам Валенсийского сообщества Хуан Карлос Вальдеррама подчеркнул, что день в целом прошёл нормально и без существенных инцидентов благодаря координации служб и взаимодействию с гражданами.

Главное управление по чрезвычайным ситуациям Балеарских островов предупредило, что симптомы заболеваний, вызванных наблюдением за затмением, могут проявиться через несколько часов или даже дней.