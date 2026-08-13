Германия подключилась к жестокому решению ЕС по Украине

Германия больше не предоставляет украинским военнообязанным мужчинам временную защиту. Об этом сообщает Deutsche Welle (признано в России СМИ, выполняющим функции иностранного агента) со ссылкой на заявление немецкого МВД.

© Lenta.ru

Мера затронет мужчин, прибывших на территорию республики после 31 июля этого года. Для тех, кто уже получил защиту в Германии до этой даты, изменения не действуют.

Вновь прибывшим мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет для получения временной защиты нужно будет доказать, что они действительно законно выехали из Украины или освобождены от военной службы.

Если таких доказательств они предоставить не смогут, то у них будет оставаться право наравне с беженцами из других стран, согласно которому можно подать заявление на убежище, исходя из общих оснований. Подобные просьбы рассмотрят в индивидуальном порядке сотрудники Федеральной службы по делам миграции и беженцев (BAMF), уточнили в министерстве.

«Военная обязанность в Украине сама по себе не является основанием для защиты согласно законодательству об убежище», — уточнили в МВД.

Кроме того, там отметили, что нелегально находящиеся в Германии украинские граждане могут быть депортированы обратно, «если в отношении них существуют действующие общие правовые основания для выдворения иностранцев».

Украинцы массово покидают Польшу на фоне обострения отношений между странами

Ранее стало известно, что с 5 августа Европейский союз (ЕС) больше не предоставляет временную защиту для военнообязанных граждан Украины. Поражены в правах будут и те, кто не смог подтвердить выполнение воинских обязанностей, следует из сообщения.