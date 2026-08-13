Депутат немецкого парламента Родерих Кизеветтер призвал правительство Германии усилить давление на Россию и передать Украине дальнобойные ракеты Taurus. В интервью «Укринформу» он назвал это необходимым ответом на “гибридные угрозы со стороны Москвы".

Парламентарий заявил, что Берлин давно должен был закрыть Русский дом, вызвать посла России для объяснений и даже рассмотреть вопрос о его высылке. Кроме того, по его словам, необходимо остановить деятельность так называемого «теневого флота», ужесточить санкции и начать тренировочные учения с Taurus.

Кизеветтер отметил, что передача этих ракет Киеву значительно облегчила бы положение Украины и позволила бы ей наносить более глубокие удары по территории России. При этом он раскритиковал канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который ранее обещал заняться этим вопросом, но, по мнению депутата, так и не предпринял реальных шагов.

В то же время немецкая газета Berliner Zeitung предупреждает, что энергетический кризис способен сделать зимнюю жизнь в украинских городах невыносимой.