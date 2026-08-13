Финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема выступил с предложением по налаживанию отношений между Москвой и Брюсселем. Инициативу он озвучил на своей странице в соцсети Х.

По его словам, он мог бы стать посредником, если говорить о возможных переговорах России и Европейского союза (ЕС). Чиновники в Европе отказываются выбрать единую кандидатуру на эту роль, так как по-настоящему не заинтересованы в процессе урегулирования отношений с РФ, подчеркнул Мема.

«Москве следует всерьез рассмотреть возможность обозначить меня как посланника мира...» — написал политик.

Он указал, что будет путешествовать между Западом и Востоком, чтобы попытаться «навести мосты и добиться переговоров».

Ранее Армандо Мема призывал ЕС вернуть Москве замороженные активы ради мира на Украине. По его мнению, европейцам необходимо возвращение к дипломатии. Сам политик неоднократно говорил об этом и отмечал, что Европейская комиссия стремится к эскалации, которая выражается в попытках санкционного давления и предоставлении Киеву военной помощи.