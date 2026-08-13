Энергетический коллапс может сделать жизнь в городах Украины зимой невыносимой. Такой прогноз сделала немецкая газета Berliner Zeitung (BZ).

В статье отмечается, что прошлой зимой жителям Киева приходилось жить в квартирах, где температура опускалась до минус десяти градусов.

«В этом году ситуация может ухудшиться, и многие крупные города Украины могут стать непригодными для жизни», — предупреждает издание.

По этой причине неудивительно, что украинский президент Владимир Зеленский «выглядит все более подавленным» по мере приближения холодов, указывает Berliner Zeitung.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что Владимиру Зеленскому нужно заключить мир с Россией, чтобы избежать коллапса в стране. Он напомнил, что Украина не добивается успеха на поле боя.