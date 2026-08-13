Жара в Германии вынудила фермеров раньше срока забивать скот
Продолжительная жара и засуха в Германии привели к серьезной нехватке кормов для сельскохозяйственных животных. В Баден-Вюртемберге и Баварии некоторые фермеры уже вынуждены отправлять скот на убой раньше запланированного срока.
По данным DPA, запасы кормов у аграриев Баден-Вюртемберга сейчас примерно на 30–40% ниже обычного для этого времени года уровня.
На фоне дефицита в отдельных районах региона уже появились очереди на скотобойнях. Фермерам приходится сокращать поголовье, поскольку обеспечить животных кормами на ближайшие недели становится все сложнее.
Ситуацию усугубляет состояние пастбищ. Из-за длительной засухи на высохших лугах почти не появляется новая трава, поэтому хозяйства не могут пополнить запасы естественным путем.
Особенно сложная обстановка в Баварии наблюдается во Франконии, Нижней Баварии и Верхнем Пфальце. Региональные власти уже решили выделить дополнительные земли для выпаса животных.
С нехваткой кормов также столкнулись сельхозпроизводители в Гессене.