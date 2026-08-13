Политик Мема предложил свою кандидатуру на роль посредника в переговорах РФ и ЕС

Финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема на своей странице в соцсети X выразил готовность стать посредником в возможных переговорах между Россией и ЕС.

Он отметил, Европа отказывается выбрать переговорщика, поскольку утратила всякое доверие и по-настоящему не заинтересована в урегулировании отношений с РФ.

»Москве следует всерьез рассмотреть возможность обозначить меня как посланника мира... Я буду путешествовать между Западом и Востоком в попытке навести мосты и добиться переговоров», — написал Мема.

В июле заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Евросоюзу будет сложно найти подходящего кандидата для переговоров с Россией.

По словам сенатора, переговорщик от Европейского союза должен иметь достаточный авторитет и в Европе, и в России, а поэтому он не может иметь отношения к той прежней, как минимум — ошибочной, как максимум — преступной политике, которую ЕС проводил в последние годы по отношению к России. Косачев отметил, что найти такого человека среди европейских государственных деятелей сейчас очень сложно и даже невозможно.