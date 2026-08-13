Мадьяр ответил на вопрос о возможной заморозке АЭС «Пакш-2»

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр уклончиво ответил на вопрос журналистов о том, возможно ли прекращение или заморозка строительства новых блоков АЭС «Пакш-2» в республике. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, атомная станция вырабатывает значительную часть электроэнергии в Венгрии, обеспечивает энергобезопасность республики.

Вместе с тем, действующее правительство очень жестко относится к наследию экс-премьера Венгрии Виктора Орбана, изучает построенные при нем объекты, замораживает проекты, принимает законы, направленные против бывшего главы кабмина и его сторонников, отметили корреспонденты.

«При правительстве «Тисы» будут реализованы такие проекты, которые с точки зрения экономической эффективности, безопасности и защиты окружающей среды соответствуют интересам Венгрии и венгерских граждан», — обтекаемо ответил Мадьяр на вопрос репортера одного из венгерских СМИ.

Глава правительства также посоветовал дождаться окончательных результатов аудита проекта, проводящегося в настоящее время.