В Бразилии заявили о просьбах ЕС о посредничестве в контактах с Россией

Представители стран Западной Европы обращаются к руководству Бразилии с просьбами выступить посредником в контактах с Россией.
Об этом заявил главный советник президента южноамериканской республики по международным вопросам Селсу Аморим.
"Ко мне обращаются, а <...> в некоторых случаях и к президенту [Луису Инасиу Луле да Силве] <...> послы и министры западноевропейских стран, которые просят нашего посредничества в диалоге с Россией", - сказал дипломат в ходе слушаний в Конгрессе республики. "Они говорят, что Бразилия - одна из очень немногих стран, у которых есть выстроенный диалог как с Западом, так и с Россией", - указал он.