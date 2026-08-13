Польшу начали массово покидать украинцы

Украинские беженцы начали массово покидать Польшу. Об этом 13 августа сообщило статистическое агентство Еврокомиссии — Евростат.

Таким образом, эта страна стала лидером в ЕС по этому показателю. Только за июнь республику покинули более 6 тысяч украинцев.

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Самыми популярными странами для переселения у них стали Италия, Чехия и Германия. Сейчас в Польше проживает 961 тысяча граждан Украины, которые пользуются временной защитой в связи с боевыми действиями.