Мендель назвала странным одно решение Киева по СВО

Решение Киева скрыть данные о количестве сбитых и пропущенных российских ракет выглядит странным, заявила в соцсети Х бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.

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Накануне представитель воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что ВВС Украины не будет в своих сводках публиковать данные о количестве сбитых или не сбитых украинской ПВО ракет.

Мендель констатировала, что Киев перестал сообщать данные по статистике работы сил ПВО. Вместе с тем, добавила она, правительство Украины продолжает обращаться с призывами к союзникам и партнерам направить ВСУ ракеты-перехватчики и комплексы ПВО.

«Это самый странный способ выигрывать [в противостоянии] и защищать мирных жителей, который только можно себе представить», — подчеркнула бывшая соратница Зеленского.

Мендель отметила, что официальный Киев скрывает всё больше информации о конфликте даже от собственных граждан.

Позже она заметила, что официальные лица продолжают делать пафосные заявления о ходе боевых действий. Вместе с тем, уточнила она, количество разрушенных зданий растет с каждым днем и есть данные, что интенсивность обстрелов будет только расти.