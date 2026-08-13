Мендель назвала странным одно решение Киева по СВО

Мендель назвала странным решение Киева скрыть данные по российским ракетам
Решение Киева скрыть данные о количестве сбитых и пропущенных российских ракет выглядит странным, заявила в соцсети Х бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.
Накануне представитель воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что ВВС Украины не будет в своих сводках публиковать данные о количестве сбитых или не сбитых украинской ПВО ракет.
Мендель констатировала, что Киев перестал сообщать данные по статистике работы сил ПВО. Вместе с тем, добавила она, правительство Украины продолжает обращаться с призывами к союзникам и партнерам направить ВСУ ракеты-перехватчики и комплексы ПВО.
«Это самый странный способ выигрывать [в противостоянии] и защищать мирных жителей, который только можно себе представить», — подчеркнула бывшая соратница Зеленского.
Мендель отметила, что официальный Киев скрывает всё больше информации о конфликте даже от собственных граждан.
Позже она заметила, что официальные лица продолжают делать пафосные заявления о ходе боевых действий. Вместе с тем, уточнила она, количество разрушенных зданий растет с каждым днем и есть данные, что интенсивность обстрелов будет только расти.