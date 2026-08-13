В Тбилиси заговорили о рисках конфронтации с Москвой

Председатель парламентского комитета по региональной политике, один из лидеров правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Ираклий Кадагишвили заявил, что проявления русофобии несут риски конфронтации между Москвой и Тбилиси, из-за чего Грузия может серьезно пострадать.

«Углубление русофобии несет риски противостояния между двумя народами, которое даст кому-то повод для эскалации ситуации, что не принесет Грузии ничего хорошего», — сказал парламентарий, передает газета «Взгляд».

Его коллега, председатель парламентского комитета по процедурным вопросам Давид Матикашвили в свою очередь отметил, что радикалы своей русофобией стремятся нанести удар по стратегической сфере экономики Грузии — туризму.