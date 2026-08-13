Названа причина срочной эвакуации КПП на границе Грузии и России

Персонал КПП «Дарьяли» (грузинская сторона КПП «Верхний Ларс») в экстренном порядке эвакуировали из-за сигнала тревоги, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу МВД Грузии.

Журналисты подчеркнули, что дорога через МАПП «Верхний Ларс» — единственный действующий в настоящее время сухопутный маршрут, связывающий Армению с Россией (через Грузию).

Инфраструктура объекта включает 39 полос для движения транспорта. Фактическая пропускная способность КПП составляет в среднем около 1000–1200 грузовых автомобилей в сутки, а в пиковые периоды через него проходит до 2500–4000 транспортных средств всех типов.

В МВД уточнили, что система раннего предупреждения зафиксировала изменения в русле реки в ущелье Девдораки.

В пресс-службе отметили, что сразу после срабатывания тревоги всех, кто был на КПП в тот момент, эвакуировали в безопасное место.

О возобновлении работы пункта пропуска грузинское МВД пообещало сообщить дополнительно, пояснили авторы статьи.

В Федеральной таможенной службе предупредили, что с 13:45 13 августа движение на участке Владикавказ — Ларс приостановлено из-за плохой погоды в Грузии. В ФТС добавили, что решение принято по рекомендации грузинских пограничников, так как проезд по трассе стал небезопасным.

Ранее сообщалось, что последний раз движение на границе России и Грузии закрывали 10 апреля. Приостановка движения была связана с ухудшением погодных условий на территории Грузии и невозможностью обеспечить безопасный проезд.