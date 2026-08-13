Дочери Билла Гейтса грозит до 20 лет тюрьмы

Дочери Билла Гейтса, Фиби, может грозить до 20 лет лишения свободы из-за слов о том, что она знала о незаконных доходах своей компании Phia, которая занималась махинациями с использованием поддельных cookie. С таким заявлением выступила американский юрист в сфере интеллектуальной собственности Ариэль Гивнер.

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— Обычно это расценивается американскими судами как сетевое мошенничество федерального уровня. Не исключено максимальное наказание до 20 лет тюрьмы плюс штрафы и реституции, — пояснила Гивнер.

11 августа агентство Bloomberg, ссылаясь на источники и внутреннюю переписку, сообщило, что Фиби и ее партнер, соосновательница проекта Phia в области электронной торговли София Кианни, были осведомлены о применении фальшивых cookie как минимум на протяжении семи месяцев, передает РИА Новости.

Phia — цифровой личный ассистент для покупок, который призван помогать в поиске самых выгодных ценовых предложений.

Самого Гейтса подозревают в связях с американским финансистом Джеффри Эпштейном, скандально известным за секс-торговлю детьми. 11 июня Билл Гейтс рассказал, что не знал о преступных действиях Эпштейна и никогда не становился их свидетелем. Также предприниматель категорически опроверг предположения о том, что он когда-либо бывал в резиденции Эпштейна во Флориде или посещал его частный остров.