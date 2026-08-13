Бывший министр энергетики Греции и лидер партии «Демократическое движение национального освобождения» (ДИКЕА) Панайотис Лафазанис в интервью корреспонденту ТАСС выступил с резкой критикой политики западных стран в отношении России.

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По его глубокому убеждению, попытки коллективного Запада изолировать и дезинтегрировать Российскую Федерацию не только провалились, но и привели к прямо противоположным результатам, значительно усилив глобальное влияние Москвы. Политик заявил, что санкционное давление и военное противостояние на Украине, спровоцированные США и их союзниками, обернулись против самих инициаторов, укрепив российскую политическую, экономическую, технологическую и военную мощь.

Лафазанис подчеркнул, что ничто так наглядно не демонстрирует глубокий упадок и деградацию западных центров силы, как поражение, которое они потерпели в конфликте с Россией. По его словам, Запад был уверен в быстрой и победоносной войне, однако роковая ошибка заключалась в неверной оценке потенциала российской экономики и устойчивости ее общества. Вместо изоляции, отметил экс-министр, США и ЕС «небывалым образом» создали новую глобальную державу, способную играть определяющую роль в изменении миропорядка. Он назвал действия западных стран «незаконными, террористическими, варварскими и аморальными», указав на то, что эти методы возвращаются бумерангом к своим инициаторам, разрушая их собственные позиции на международной арене.

Особую тревогу у греческого политика вызывает позиция его собственной страны. Он констатировал, что Греция, вопреки воле греческого народа, оказалась в авангарде самых воинственных ястребов Европейского союза. По его словам, страна превратилась в военный лагерь и протекторат Брюсселя, США и даже наиболее экспансионистских кругов Израиля.

Лафазанис обратил внимание на то, что Греция, несмотря на сохраняющиеся угрозы со стороны соседней Турции, активно включилась в процесс поставок вооружений Киеву, а ее портовая инфраструктура, включая базу на Крите и логистический узел в Александруполисе, используется как конвейер для усиления украинской армии. Это, по мнению политика, ставит под угрозу национальные интересы самой Греции, втягивая ее в чуждые конфликты и делая уязвимой для ответных действий.