Европа в последнее время расширила масштабы своей помощи Украине - в мае и июне 2026 года объем поддержки со стороны европейских институтов достиг почти €11 млрд. Об этом сообщил Институт мировой экономики (IfW) в Киле, который отслеживает данные о поддержке Киева.

В марте и апреле общая сумма помощи составила почти €6,7 млрд. Из предоставленной сейчас поддержки за два месяца, как указали в институте, около €4,3 млрд пошли на военную помощь, €6,7 млрд - на финансовую и гуманитарную поддержку. Большую часть средств Евросоюз выделил в рамках новой программы кредитования Украины (Ukraine Support Loan). Этот заем в размере €90 млрд призван обеспечить финансирование украинского бюджета и военных расходов в 2026 и 2027 годах.

Помимо средств от институтов ЕС, новые пакеты помощи выделили и отдельные европейские страны. Германия предоставила €700 млн на военную помощь, Дания - €600 млн, а Нидерланды - €500 млн. В сфере финансовой и гуманитарной помощи среди двусторонних доноров лидером стала Великобритания, выделившая около €1,5 млрд. В то время как объем военной помощи в первом полугодии 2026 года практически достиг уровня 2025 года, финансовая и гуманитарная поддержка Украины заметно сократилась. Среднемесячные выплаты в данной сфере оказались на 41% ниже показателей 2025 года.

В то же время в отчете отмечается, что Европа продолжает лидировать в сфере военной помощи, однако оружие из США играет ключевую роль в этой европейской поддержке. Доля США в европейской военной помощи, по данным IfW, продолжала расти как за счет закупок у оборонных предприятий, так и за счет поставок из американских арсеналов. В период с января по июнь 2026 года европейские доноры закупили у американских оборонных компаний оружие на сумму не менее €3 млрд. Это соответствует примерно 30% европейской военной помощи, поставляемой через промышленный сектор.

Поставки из запасов США также сыграли критическую роль, обеспечив более 90% военной помощи в рамках инициативы НАТО PURL.

"Европа по-прежнему зависит от доступа к американским системам вооружения для поддержания военной поддержки Украины", - заявил ведущий аналитик Ukraine Support Tracker Федерико Меллаче.

По его словам, США остаются ключевым поставщиком таких систем, как Patriot, альтернатив которым у Европы сейчас почти нет. В долгосрочной перспективе главным вопросом станет то, сможет ли Европа разработать и произвести собственные надежные аналоги, чтобы постепенно снизить эту зависимость.

Российская сторона неоднократно заявляла о том, что поставки оружия киевскому режиму лишь затягивают конфликт на Украине.