Останки лидера ОУН* Коновальца встретили с воинскими почестями на Украине
Останки главы Организации украинских националистов* (ОУН*) Евгения Коновальца встретили на Украине с государственными и воинскими почестями.
Об этом в четверг, 13 августа, сообщила заместитель главы Офиса президента Украины Ирина Верещук.
— На родной земле полковника Евгения Коновальца встречали со всеми государственными и военными почестями, — приводит ее слова Газета.Ru.
17 июля украинские власти распорядились перезахоронить останки Коновальца на национальном военном мемориальном кладбище в Киевской области. До этого глава ОУН* был похоронен в Роттердаме.
В июне президент России Владимир Путин, комментируя перезахоронение с воинскими почестями в Киеве лиц, которые связаны с нацистским движением, сказал, что дед украинского лидера Владимира Зеленского, во время Великой Отечественной войны сражавшийся в рядах Красной армии, не одобрил бы происходящее.
Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что многие на Украине и Западе придерживаются нацистской идеологии и хотят уничтожить русских как народ. По его словам, Киев прославляет нацистскую символику и нацистов, которые устроили холокост.
*Запрещенная в России террористическая организация.