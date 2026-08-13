Останки главы Организации украинских националистов* (ОУН*) Евгения Коновальца встретили на Украине с государственными и воинскими почестями.

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Об этом в четверг, 13 августа, сообщила заместитель главы Офиса президента Украины Ирина Верещук.

— На родной земле полковника Евгения Коновальца встречали со всеми государственными и военными почестями, — приводит ее слова Газета.Ru.

17 июля украинские власти распорядились перезахоронить останки Коновальца на национальном военном мемориальном кладбище в Киевской области. До этого глава ОУН* был похоронен в Роттердаме.

В июне президент России Владимир Путин, комментируя перезахоронение с воинскими почестями в Киеве лиц, которые связаны с нацистским движением, сказал, что дед украинского лидера Владимира Зеленского, во время Великой Отечественной войны сражавшийся в рядах Красной армии, не одобрил бы происходящее.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что многие на Украине и Западе придерживаются нацистской идеологии и хотят уничтожить русских как народ. По его словам, Киев прославляет нацистскую символику и нацистов, которые устроили холокост.

*Запрещенная в России террористическая организация.