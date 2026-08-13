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Раскрыты действия россиянки при подрыве капитана 1-го ранга в Севастополе

В Севастополе возле одной из многоэтажек на Столетовском проспекте женщина привела в действие взрывное устройство, замаскированное у дороги. Действия россиянки при подрыве капитана 1-го ранга раскрывает Baza.

Она поджидала военного и активировала детонатор, когда он оказался в зоне поражения.

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Премьер Японии прокомментировала поездку Путина на Курилы

© Francesco Fotia/Zuma/TACC

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что визит президента России Владимира Путина на Курилы осложнил нормализацию отношений двух стран. Об этом сообщает РИА Новости.

«[Поездка] осложнила среднесрочное и долгосрочное восстановление отношений <...> Хотели бы, чтобы российская сторона со всей серьезностью отнеслась к тяжести данного обстоятельства», — поделилась Такаити.

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В России объяснили отказ Киева забирать пленных

Депутат Госдумы Алексей Чепа объяснил отказ Киева забирать пленных желанием затянуть конфликт и получить новое финансирование со стороны Запада. Его слова приводит РИА Новости.

«Все их цели предельно рациональные, с холодным расчетом», — обозначил российский парламентарий.

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Медведев сделал громкое заявление о будущем Курил

Курильские острова были, есть и будут российской землей. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в социальной сети X.

«Премьер-министр Японии Такаичи может болтать о том, что Курильские острова «исторически принадлежат Японии», сколько угодно, но эти разговоры ничего не изменят. Они были, есть и останутся российской землей. Любой, кто не поймет этого, столкнется с чудовищными последствиями своего заблуждения», — написал он.

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Зеленский в интервью пожаловался на США

Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CNN выразил обеспокоенность недостаточной вовлеченностью Соединенных Штатов в переговорный процесс по урегулированию конфликта.

Отвечая на вопрос журналиста о деталях мирных инициатив, которые, по слухам, были переданы Киевом Вашингтону, украинский лидер заявил о необходимости активизации роли американской стороны в продвижении мирного плана. Он подчеркнул, что для достижения прогресса в урегулировании требуется более интенсивное участие администрации США, но воздержался от конкретики, сославшись на деликатность переговоров.

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Wildberries сообщил о пожаре на объекте в Башкирии после атаки БПЛА

Возгорание произошло на территории промышленной зоны в Башкирии, где находится один из объектов Wildberries. Об этом в четверг, 13 августа, сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ.

По данным компании, причиной пожара стала атака беспилотников. На месте работают пожарные расчеты, при этом сотрудников объекта заранее эвакуировали в соответствии с требованиями безопасности.

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Захотевшему купить Великобританию Маску назвали ее стоимость

© GIAN EHRENZELLER/EPA/TACC

Примерная стоимость Великобритании, которой заинтересовался самый богатый человек в мире Илон Маск, составляет более 13-15 триллионов фунтов стерлингов, или 18-20 триллионов долларов. Об этом профессор факультета экономики Шеффилдского университета Бинсон Ван рассказал агентству РИА Новости.

По словам экономиста, наиболее оправданной отправной точкой расчетов является британское чистое национальное богатство, уровень которого достиг по итогам 2025 года 13,3 триллиона фунтов.

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Покупатель российских энергоносителей решил импортировать больше газа из США

Индийские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) начали переговоры о том, чтобы увеличить поставки сжиженного нефтяного газа (СНГ) из США. Об этом сообщило Bloomberg.

Таким образом предприятия этой страны БРИКС надеются снизить зависимость от закупок с Ближнего Востока. Как выяснило агентство, в 2027 году на американский нефтяной газ должно прийтись не меньше 15 процентов всего индийского импорта этого топлива. В 2026 году речь шла о десяти процентах.

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Украинский защитник ПСЖ вырезал Сафонова с командного фото

Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный вырезал российского вратаря Матвея Сафонова с командного фото после победы в Суперкубке УЕФА. Об этом стало известно из его публикации на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Забарный опубликовал фотографию с выигранным трофеем, где Сафонов оказался обрезан. Отмечается, что украинец весь матч провел в запасе, в то время как Сафонов сыграл в основном составе и получил высокие оценки от французских журналистов.

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Астрономы открыли новый вид космического объекта

Астрономы открыли новый вид космического объекта – "звезду" из черной дыры. Это тело размером со всю солнечную систему и светится ярким красным светом в миллиардах световых лет от Земли.

Международная команда ученых совершила прорыв после того, как обратила свое внимание на таинственное красное пятно на снимках ранней солнечной системы, сделанных космическим телескопом Джеймса Уэбба НАСА. Ученые-астрономы утверждают, что обнаружили новый вид космического объекта - “звезду” из черной дыры, которая размером со всю солнечную систему и светится ярким красным светом, пишет The Guardian.

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