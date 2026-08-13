На собеседовании соискателя попросили сказать, что лидер КНДР Ким Чен Ын — толстая уродливая свинья.

С этой сцены начинается документальный фильм The Wall Street Journal (WSJ) о северокорейских агентах, которые якобы наводнили американские компании.

«К нам поступает много кандидатов-самозванцев, особенно из Северной Кореи, которые выдают себя за других людей. Один из тестов, который мы проводим, заключается в том, чтобы заставить их сказать, что Ким Чен Ын — толстая уродливая свинья. Можете сказать это для меня?» — говорит интервьюер соискателю, с которым проводит звонок на одной из онлайн-платформ.

В ответ кандидат говорит что-то неразборчивое, вероятно, просит повторить вопрос. Тогда интервьюер снова спрашивает: «Ну, вы знаете, Ким Чен Ын — лидер Северной Кореи?»

Издание утверждает, что Северная Корея за последние несколько лет якобы отправила тысячи высококвалифицированных рабочих на работу в западные компании. В течение последнего года WSJ расследовало деятельность небольшой группы этих агентов изнутри.

Ранее WSJ заявило, что агенты КНДР заработали около 800 миллионов долларов, работая в американских компаниях. Уточняется, что заработанные деньги они передают северокорейскому правительству, которое использует их для финансирования ядерной программы страны.