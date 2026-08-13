Правительство Японии пришло в ярость на фоне визита президента России Владимира Путина на Курильские острова, пишет обозреватель Ребекка Робинсон в статье для Daily Express.

По данным российских СМИ, глава России после поездки в Южно-Сахалинск отправился на остров Итуруп, где посетил рыбзавод «Ясный», Курильскую центральную районную больницу, школу имени Героя России Э.Д. Норполова.

Автор статьи пояснила, что визит Путина вызвал резкую реакцию у официального Токио. Так, премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что шаг российского лидера «ухудшил настроения японцев в отношении России».

Глава кабмина отметила также, что Курильские острова являются «уникальной территорией [Японии] исторически и в соответствии с международным правом». Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги подчеркнул, что острова «являются исконно японской территорией как исторически, так и согласно международному праву, и правительство Японии решительно протестует против этого визита».

Значение поездки Путина на Курилы объяснили

Ранее доктор исторических наук, руководитель Центра японских исследований ИКСА РАН Валерий Кистанов сообщил, что у Токио не осталось рычагов влияния на Москву, соответственно, за громкими речами конкретных жестких действий не последует.

Ученый уточнил, что можно ожидать повторения ситуации 2010 года, когда японская сторона выразила протест из-за визита занимавшего тогда должность президента РФ Дмитрия Медведева на остров Кунашир, но не предприняла значимых шагов.