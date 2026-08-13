ФРГ нашла замену скандальному послу в Грузии

Кадровый немецкий дипломат Барбара Фос назначена новым послом в Грузии на замену скандально известному Петеру Фишеру. Об этом сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на посольство ФРГ в Тбилиси.

Издание уточняет, что в течение последних трех лет Фос работала консулом в индийской Калькутте. В ее послужном списке также работа в посольствах Германии в Израиле, Нигерии, Танзании и служба в постпредстве в ООН.

Тбилиси неоднократно выражал желание перезагрузить отношения с Берлином, подорванные прежним послом Петером Фишером.

В сентябре прошлого года генсек правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе сообщил о пересечении Фишером «красных линий». По словам чиновника, дипломат «вовлечен во внутриполитические процессы, стимулирует экстремизм и противостояние, раскол в обществе».